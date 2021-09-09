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Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK)

код товару: U0244690
Хіт продажів
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK)
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK) зображення 2
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK) зображення 3
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK) зображення 4
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK) зображення 5
Ціна за одиницю:
3302 грн
+138 бонусів
 
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Готівкова, Безготівкова, VISA/Mastercard

 

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Обмін/ повернення товару протягом 14 днів

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Оплата

Готівкова, Безготівкова, VISA/Mastercard

 

Обмін / повернення

Обмін/ повернення товару протягом 14 днів

Гарантія: 36 місяців

 
Доставка:

Ваше місто:

Населений пункт не знайдено.
Перевірте написання, чи введіть найближчий до вас
Самовивіз
з магазину BRAIN
Деталі уточнюються
У відділення
служби доставки
Деталі уточнюються
Кур'єром за адресою
Деталі уточнюються
Оплата

Готівкова, Безготівкова, VISA/Mastercard

 

Обмін / повернення

Обмін/ повернення товару протягом 14 днів

Гарантія: 36 місяців

Характеристики

Основні характеристики

Сімейство графіки NVIDIA
Форм-фактор низькопрофільна
Назначение звичайна
Графічний чіп GeForce GT 1030
Інтерфейс PCI-Express x16 3.0
Об'єм вбудованої пам'яті 2 ГБ
Тип пам'яті GDDR5
Розрядність шини пам'яті 64 Bit
Частота ядра (Base) 1228 MHz
Частота ядра (Boost) 1468 MHz
Частота пам'яті 6008 MHz
Максимальна роздільна здатність 4096 x 2160
Сумісність з HDCP так
Роз'єми 1 x DVI, 1 x HDMI
Тип системи охолодження пасивний
Вид охолодження радіатор
Роз'єми додаткового живлення відсутнє
Мінімальна рекомендована потужність блоку живлення 300 Вт
Версія DirectX 12
Версія OpenGL 4.5
Розміри (мм) 173 х 69 х 40 мм

Інші

Виробник ASUS
Модель GeForce GT1030 2048Mb Silent
Артикул GT1030-SL-2G-BRK
Гарантія, міс 36
Штрихкод 4712900743333
Примітка Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд і комплектацію товарів без попередження

Опис

Ідеальне рішення для компактних комп'ютерів
ASUS Phoenix GeForce GT 1030 – це компактна відеокарта з ефективним і тихим охолодженням. При її виготовленні використовуються високоякісні компоненти, а в комплект її поставки включена ексклюзивна розгінна утиліта GPU Tweak II.

Безшумне охолодження 0 дБ
Виняткові радіатори ASUS з великою площею поверхні ефективно охолоджують відеокарти пасивно, так що при роботі немає ні єдиного звуку — ідеально підходить для компактного ПК, беззвучного домашнього кінотеатру і мультимедійних центрів.

Технології Auto-Extreme і Super Alloy Power II
В сучасних відеокартах ASUS застосовуються добірні компоненти (технологія Super Alloy Power II), які володіють неперевершеною енергоефективністю, зниженою робочою температурою і поліпшеними характеристиками. Високій якості готового пристрою також сприяє повністю автоматизований процес виробництва (технологія Auto-Extreme).

Утиліта GPU Tweak II з модулем XSplit Gamecaster
Сучасні відеокарти ASUS сумісні з ексклюзивною утилітою GPU Tweak II, за допомогою якої можна отримати повний контроль над графічною підсистемою комп'ютера. Наприклад, нова функція Gaming Booster дозволяє моментально виділити всі доступні обчислювальні ресурси під 3D-додаток, щоб забезпечити максимальну продуктивність.

Оцінка

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Найкорисніші відгуки

09 вересня 2021
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А чи є в цієї моделі задня заглушка на корпуси slim?

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()
(0)
09 вересня 2021

Заглушка є, але виробник не зазначає форм-фактор.

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()
(0)
09 вересня 2021
imgimgimgimgimg

А чи є в цієї моделі задня заглушка на корпуси slim?

Був вам корисний цей відгук?
()
(0)
09 вересня 2021

Заглушка є, але виробник не зазначає форм-фактор.

Був вам корисний цей відгук?
()
(0)
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK)
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK) зображення 2
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK) зображення 3
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK) зображення 4
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK) зображення 5
3302 грн

Характеристики

Купити в кредит

Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK)
Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK) U0244690
Код товара: U0244690
Ціна за одиницю:
3302 грн
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i Щомісячний платіж, розрахований на сайті, може відрізнятися від пропозиції банку і несе виключно інформаційний характер.

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  • Ваше замовлення доставлять у той же день за умови його оформлення до 12:00 та наявності товару на складі.

3302 грн
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