Відеокарта ASUS GeForce GT1030 2048Mb Silent (GT1030-SL-2G-BRK)

Ідеальне рішення для компактних комп'ютерів

ASUS Phoenix GeForce GT 1030 – це компактна відеокарта з ефективним і тихим охолодженням. При її виготовленні використовуються високоякісні компоненти, а в комплект її поставки включена ексклюзивна розгінна утиліта GPU Tweak II.



Безшумне охолодження 0 дБ

Виняткові радіатори ASUS з великою площею поверхні ефективно охолоджують відеокарти пасивно, так що при роботі немає ні єдиного звуку — ідеально підходить для компактного ПК, беззвучного домашнього кінотеатру і мультимедійних центрів.



Технології Auto-Extreme і Super Alloy Power II

В сучасних відеокартах ASUS застосовуються добірні компоненти (технологія Super Alloy Power II), які володіють неперевершеною енергоефективністю, зниженою робочою температурою і поліпшеними характеристиками. Високій якості готового пристрою також сприяє повністю автоматизований процес виробництва (технологія Auto-Extreme).



Утиліта GPU Tweak II з модулем XSplit Gamecaster

Сучасні відеокарти ASUS сумісні з ексклюзивною утилітою GPU Tweak II, за допомогою якої можна отримати повний контроль над графічною підсистемою комп'ютера. Наприклад, нова функція Gaming Booster дозволяє моментально виділити всі доступні обчислювальні ресурси під 3D-додаток, щоб забезпечити максимальну продуктивність.

