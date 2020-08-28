Корпус Vinga Gnoll

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Обмен / возврат товара в течении 14 дней
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Основные характеристики
Внешние отсеки
Внутренние отсеки
Слоты расширения
Охлаждение
Функции и возможности
Физические характеристики
Другие
Корпус Gnoll разработан специально для сборки игровых компьютеров. Создатели этой модели предусмотрели возможность установки в нее любого из четырех наиболее распространенных типоразмеров материнских плат – стандартного, Mini, Extended или Micro. Это весомое преимущество, ведь большинство других коробок для системных блоков не поддерживает Extended. Несмотря на относительно небольшие размеры, в модели есть пространство для установки процессорного кулера высотой до 160 мм. Также в ней предусмотрены подготовленные участки для монтажа в верхнем и переднем сегментах целых 5 вентиляторов с размахом лопастей в 12/14 см.
Конструкция оборудована 4 внутренними отсеками и местом для мощной 39-сантиметровой видеокарты. Боковая панель, выполненная из акрила, украшена прозрачным окном, сквозь которое вы можете увидеть детали ПК, которые подсвечиваются встроенными под вентилятор красными неоновыми лампами. Gnoll обладает минималистическим, но при этом все равно визуально привлекательным дизайном. Модель оснащена четырьмя опорными «ножками» с противоскользящими накладками и предназначена для эксплуатации только в вертикальной позиции: постановка ее в другие положения не рекомендуется.
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Наиболее полезные отзывы
На сайті вказана неточна інформація, "Максимальна висота процесорного кулера 18 см". Звичайна АТХ плата, на якій встановлено Кулер be quiet! Shadow Rock 3 висотою 163 мм. Довелось зняти верхню накладну пластину на башті, інакше стінка просто починала давити на башту кулера. При розпаковці в магазині було виявлено, що рамка usb 2.0, зверху на корпусі, зігнуто. Вдома, при встановлені материнської плати, попередньо зняв задній вентилятор, для зручності, так гвинти легко прокручувались у отворах в корпусі вентилятора, тобто вже були зірвані. Вентиляторам на передній поверхні, а вони до неї прикручуються щільно, немає звідки брати повітря, тому продування системника слабке, потрібно думати як припідняти їх, але навряд чи потім ця панель буде нормально прилягати до основного корпусу. Вдруге я такий корпус не придбав би, повертати - немає часу везти його в сервісний центр. Виробникові потрібно уважніше ставитись до функціоналу і якості виробів, які вони пропонують у продаж.
Перепрошуємо за незручності! Інформацію щодо сумісних процесорних кулерів буде оновлено найближчим часом.
Поместит в себя ВИДЕОКАРТА GIGABYTE RADEON RX 570 4096MB GAMING?
Ярослав, по габаритам подходит - в данный корпус можно поставить видеокарту длиной до 390 мм, Ваша же 232 мм, судя по спецификации.
В корпус влезет материнская плата LX-ATX
(32.5cm x 24.4cm) ???
К сожалению, не поместится.
Топ за свои деньги.
Упс=) (там 5 звёзд должно быть)
Добрый день, кулер на корпус с красной подсветкой в комплекте?)
Здравствуйте, Константин! Да, в данной модели кулер именно с красной подсветкой.
Купил данный корпус для e-atx материнской платы, что хочется сказать, в принципе подошёл, единственное что пришлось просверлить 3 дополнительных отверстия для крепления (но это скорее связано с тем что у меня серверная нода, а не общепринятый e-atx формафактор) и пришлось поднять материнскую плату на 4 мм, так как крепление 2го процессора цеплялись за части корпуса. Думаю что для просто больших материнских плат, а не серверных, этот корпус будет хорошо подходить, в общем корпус очень не плохой, не такой уж и хрупкий как пишут выше.
Последнее что хочу добавить, в корпусе 2х3.5" и 3х2.5" отсеков, почему то произвожитель про один отсек забыл, что бы не ломали голову где он - он там же где карманы для 3.5" жёстких дисков, сверху 4 отверстия для крепления ssd, а остальные 2 крепятся с обратной стороны стенки для материнской платы.
Здравствуйте, Тарас! Производитель указал все предусмотренные отсеки, если Вам удалось найти дополнительное место - можем только позавидовать Вашей находчивости :) Спасибо за отзыв и за выбор нашей сети магазинов!
Корпус красивый, но очень хрупкий. Когда его распаковал уже была отломана резьба на одном из креплений вентилятора к передней панели и одна из защелок крепления прозрачной пластиковой передней панели и еще несколько защелок отломал я когда ее снимал, хотя делал это очень аккуратно, пластик очень хрупкий, к слову если ее не снять, то 3 передних вентилятора работать не будут, им просто неоткуда брать воздух, прозрачная панель находится вплотную к ним, а без панели корпус спереди не красивый. Так-же на многих отверстиях для болтов не была нарезана резьба, а частности на тех куда винтом прикручивается видеокарта, пришлось применить силу чтоб самим винтом продавить резьбу. На некоторых отверстиях для стоек материнской платы тоже не было резьбы. Кстати стоек в наборе всего 6, так что если надо больше придется покупать отдельно. В комплекте нет никакой инструкции, это не критично, но все же могли бы положить хотя бы минимальный мануал. Из того что понравилось это кабель-менеджмент, провода укладывать очень удобно, сзади есть полно для них места.
На сайті вказана неточна інформація, "Максимальна висота процесорного кулера 18 см". Звичайна АТХ плата, на якій встановлено Кулер be quiet! Shadow Rock 3 висотою 163 мм. Довелось зняти верхню накладну пластину на башті, інакше стінка просто починала давити на башту кулера. При розпаковці в магазині було виявлено, що рамка usb 2.0, зверху на корпусі, зігнуто. Вдома, при встановлені материнської плати, попередньо зняв задній вентилятор, для зручності, так гвинти легко прокручувались у отворах в корпусі вентилятора, тобто вже були зірвані. Вентиляторам на передній поверхні, а вони до неї прикручуються щільно, немає звідки брати повітря, тому продування системника слабке, потрібно думати як припідняти їх, але навряд чи потім ця панель буде нормально прилягати до основного корпусу. Вдруге я такий корпус не придбав би, повертати - немає часу везти його в сервісний центр. Виробникові потрібно уважніше ставитись до функціоналу і якості виробів, які вони пропонують у продаж.
Перепрошуємо за незручності! Інформацію щодо сумісних процесорних кулерів буде оновлено найближчим часом.
Поместит в себя ВИДЕОКАРТА GIGABYTE RADEON RX 570 4096MB GAMING?
Ярослав, по габаритам подходит - в данный корпус можно поставить видеокарту длиной до 390 мм, Ваша же 232 мм, судя по спецификации.
В корпус влезет материнская плата LX-ATX
(32.5cm x 24.4cm) ???
К сожалению, не поместится.
Топ за свои деньги.
Упс=) (там 5 звёзд должно быть)
Добрый день, кулер на корпус с красной подсветкой в комплекте?)
Здравствуйте, Константин! Да, в данной модели кулер именно с красной подсветкой.
Купил данный корпус для e-atx материнской платы, что хочется сказать, в принципе подошёл, единственное что пришлось просверлить 3 дополнительных отверстия для крепления (но это скорее связано с тем что у меня серверная нода, а не общепринятый e-atx формафактор) и пришлось поднять материнскую плату на 4 мм, так как крепление 2го процессора цеплялись за части корпуса. Думаю что для просто больших материнских плат, а не серверных, этот корпус будет хорошо подходить, в общем корпус очень не плохой, не такой уж и хрупкий как пишут выше.
Последнее что хочу добавить, в корпусе 2х3.5" и 3х2.5" отсеков, почему то произвожитель про один отсек забыл, что бы не ломали голову где он - он там же где карманы для 3.5" жёстких дисков, сверху 4 отверстия для крепления ssd, а остальные 2 крепятся с обратной стороны стенки для материнской платы.
Здравствуйте, Тарас! Производитель указал все предусмотренные отсеки, если Вам удалось найти дополнительное место - можем только позавидовать Вашей находчивости :) Спасибо за отзыв и за выбор нашей сети магазинов!
Корпус красивый, но очень хрупкий. Когда его распаковал уже была отломана резьба на одном из креплений вентилятора к передней панели и одна из защелок крепления прозрачной пластиковой передней панели и еще несколько защелок отломал я когда ее снимал, хотя делал это очень аккуратно, пластик очень хрупкий, к слову если ее не снять, то 3 передних вентилятора работать не будут, им просто неоткуда брать воздух, прозрачная панель находится вплотную к ним, а без панели корпус спереди не красивый. Так-же на многих отверстиях для болтов не была нарезана резьба, а частности на тех куда винтом прикручивается видеокарта, пришлось применить силу чтоб самим винтом продавить резьбу. На некоторых отверстиях для стоек материнской платы тоже не было резьбы. Кстати стоек в наборе всего 6, так что если надо больше придется покупать отдельно. В комплекте нет никакой инструкции, это не критично, но все же могли бы положить хотя бы минимальный мануал. Из того что понравилось это кабель-менеджмент, провода укладывать очень удобно, сзади есть полно для них места.