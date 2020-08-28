Корпус Vinga Gnoll

Корпус Gnoll разработан специально для сборки игровых компьютеров. Создатели этой модели предусмотрели возможность установки в нее любого из четырех наиболее распространенных типоразмеров материнских плат – стандартного, Mini, Extended или Micro. Это весомое преимущество, ведь большинство других коробок для системных блоков не поддерживает Extended. Несмотря на относительно небольшие размеры, в модели есть пространство для установки процессорного кулера высотой до 160 мм. Также в ней предусмотрены подготовленные участки для монтажа в верхнем и переднем сегментах целых 5 вентиляторов с размахом лопастей в 12/14 см.



Конструкция оборудована 4 внутренними отсеками и местом для мощной 39-сантиметровой видеокарты. Боковая панель, выполненная из акрила, украшена прозрачным окном, сквозь которое вы можете увидеть детали ПК, которые подсвечиваются встроенными под вентилятор красными неоновыми лампами. Gnoll обладает минималистическим, но при этом все равно визуально привлекательным дизайном. Модель оснащена четырьмя опорными «ножками» с противоскользящими накладками и предназначена для эксплуатации только в вертикальной позиции: постановка ее в другие положения не рекомендуется.

