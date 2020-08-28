Населенный пункт не найден.
Проверьте написание, или введите ближайший к вам
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте уточнить свой запрос
Категории:
Результаты в категории:
Показать все
Заказать звонок
поддержка клиентов
0 800 216 801
оформление заказов
0 800 216 802
поддержка юридических лиц

Корпус Vinga Gnoll

код товара: U0269133
Суперцена
Корпус Vinga Gnoll
Корпус Vinga Gnoll изображение 2
Корпус Vinga Gnoll изображение 3
Корпус Vinga Gnoll изображение 4
Корпус Vinga Gnoll изображение 5
Корпус Vinga Gnoll изображение 6
Корпус Vinga Gnoll изображение 7
Корпус Vinga Gnoll изображение 8
Корпус Vinga Gnoll изображение 9
Корпус Vinga Gnoll изображение 10
Корпус Vinga Gnoll изображение 11
Корпус Vinga Gnoll изображение 12
Цена за единицу:
890 грн
+53 бонуса
 
Оплата

Наличная, Безналичная, VISA/Mastercard

 

Обмен / возврат

Обмен / возврат товара в течении 14 дней

Гарантия: 12 месяцев

Доставка:

Ваш город:

Населенный пункт не найден.
Проверьте написание, или введите ближайший к вам
Самовывоз
из магазина BRAIN
Детали уточняются
В отделение
службы доставки
Детали уточняются
Курьером по адресу
Детали уточняются
Оплата

Наличная, Безналичная, VISA/Mastercard

 

Обмен / возврат

Обмен / возврат товара в течении 14 дней

Гарантия: 12 месяцев

 
Доставка:

Ваш город:

Населенный пункт не найден.
Проверьте написание, или введите ближайший к вам
Самовывоз
из магазина BRAIN
Детали уточняются
В отделение
службы доставки
Детали уточняются
Курьером по адресу
Детали уточняются
Оплата

Наличная, Безналичная, VISA/Mastercard

 

Обмен / возврат

Обмен / возврат товара в течении 14 дней

Гарантия: 12 месяцев

Характеристики

Основные характеристики

Класс корпуса Геймерские
Типоразмер Miditower
Способ установки вертикальный
Поддерживаемые материнские платы ATX, Extended-ATX, Micro - ATX, Mini - ITX
Наличие блока питания без блока питания
Расположение блока питания нижнее
Базовая модель VINGA Gnoll

Внешние отсеки

Количество внешних отсеков 5.25” отсутствует
Количество внешних отсеков 3.5" отсутствует

Внутренние отсеки

Количество внутренних отсеков 3.5" 2
Количество внутренних отсеков 2.5" 2

Слоты расширения

Количество слотов расширения 7

Охлаждение

Количество и размер установленных вентиляторов 1 х 120 мм
Места для дополнительных вентиляторов Bottom 2x12 см, Front 3x12 см, Top 2x12/14 см
Охлаждающие элементы вентиляционные решетки

Функции и возможности

Внешние разъемы 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x Audio
Особенности окно на боковой панели, боковая панель - акрил
Установка длинных видеокарт до 390 мм
Максимальная высота процессорного кулера 160 мм
Максимальная длина БП 200 мм
Наличие подсветки кулеры с подсветкой, на задней панели
Материал корпуса металл 0,6 мм, акрил, пластик

Физические характеристики

Габариты, мм 204 x 486 x 450 мм
Вес, кг 4.6
Цвет черный

Другие

Производитель Vinga
Модель Gnoll
Артикул Gnoll
Гарантия, мес 12
Штрихкод 4823093305113
Примечание Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления

Описание

Корпус Gnoll разработан специально для сборки игровых компьютеров. Создатели этой модели предусмотрели возможность установки в нее любого из четырех наиболее распространенных типоразмеров материнских плат – стандартного, Mini, Extended или Micro. Это весомое преимущество, ведь большинство других коробок для системных блоков не поддерживает Extended. Несмотря на относительно небольшие размеры, в модели есть пространство для установки процессорного кулера высотой до 160 мм. Также в ней предусмотрены подготовленные участки для монтажа в верхнем и переднем сегментах целых 5 вентиляторов с размахом лопастей в 12/14 см.

Конструкция оборудована 4 внутренними отсеками и местом для мощной 39-сантиметровой видеокарты. Боковая панель, выполненная из акрила, украшена прозрачным окном, сквозь которое вы можете увидеть детали ПК, которые подсвечиваются встроенными под вентилятор красными неоновыми лампами. Gnoll обладает минималистическим, но при этом все равно визуально привлекательным дизайном. Модель оснащена четырьмя опорными «ножками» с противоскользящими накладками и предназначена для эксплуатации только в вертикальной позиции: постановка ее в другие положения не рекомендуется.

Оценка

3.9
5
progress
4
4
progress
0
3
progress
2
2
progress
0
1
progress
1

Поделиться

Оставить отзыв

Наиболее полезные отзывы

28 августа 2020
imgimgimgimgimg

На сайті вказана неточна інформація, "Максимальна висота процесорного кулера 18 см". Звичайна АТХ плата, на якій встановлено Кулер be quiet! Shadow Rock 3 висотою 163 мм. Довелось зняти верхню накладну пластину на башті, інакше стінка просто починала давити на башту кулера. При розпаковці в магазині було виявлено, що рамка usb 2.0, зверху на корпусі, зігнуто. Вдома, при встановлені материнської плати, попередньо зняв задній вентилятор, для зручності, так гвинти легко прокручувались у отворах в корпусі вентилятора, тобто вже були зірвані. Вентиляторам на передній поверхні, а вони до неї прикручуються щільно, немає звідки брати повітря, тому продування системника слабке, потрібно думати як припідняти їх, але навряд чи потім ця панель буде нормально прилягати до основного корпусу. Вдруге я такий корпус не придбав би, повертати - немає часу везти його в сервісний центр. Виробникові потрібно уважніше ставитись до функціоналу і якості виробів, які вони пропонують у продаж.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
31 августа 2020

Перепрошуємо за незручності! Інформацію щодо сумісних процесорних кулерів буде оновлено найближчим часом.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
04 мая 2020
imgimgimgimgimg

Поместит в себя ВИДЕОКАРТА GIGABYTE RADEON RX 570 4096MB GAMING?

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
09 мая 2020

Ярослав, по габаритам подходит - в данный корпус можно поставить видеокарту длиной до 390 мм, Ваша же 232 мм, судя по спецификации.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
21 марта 2020
imgimgimgimgimg

В корпус влезет материнская плата LX-ATX
(32.5cm x 24.4cm) ???

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
01 мая 2020

К сожалению, не поместится.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
23 января 2020
imgimgimgimgimg

Топ за свои деньги.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(1)
23 января 2020

Упс=) (там 5 звёзд должно быть)

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
07 июля 2019
imgimgimgimgimg

Добрый день, кулер на корпус с красной подсветкой в комплекте?)

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
11 июля 2019

Здравствуйте, Константин! Да, в данной модели кулер именно с красной подсветкой.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
27 ноября 2018
imgimgimgimgimg

Купил данный корпус для e-atx материнской платы, что хочется сказать, в принципе подошёл, единственное что пришлось просверлить 3 дополнительных отверстия для крепления (но это скорее связано с тем что у меня серверная нода, а не общепринятый e-atx формафактор) и пришлось поднять материнскую плату на 4 мм, так как крепление 2го процессора цеплялись за части корпуса. Думаю что для просто больших материнских плат, а не серверных, этот корпус будет хорошо подходить, в общем корпус очень не плохой, не такой уж и хрупкий как пишут выше.
Последнее что хочу добавить, в корпусе 2х3.5" и 3х2.5" отсеков, почему то произвожитель про один отсек забыл, что бы не ломали голову где он - он там же где карманы для 3.5" жёстких дисков, сверху 4 отверстия для крепления ssd, а остальные 2 крепятся с обратной стороны стенки для материнской платы.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
22 декабря 2018

Здравствуйте, Тарас! Производитель указал все предусмотренные отсеки, если Вам удалось найти дополнительное место - можем только позавидовать Вашей находчивости :) Спасибо за отзыв и за выбор нашей сети магазинов!

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
02 июня 2018
imgimgimgimgimg

Корпус красивый, но очень хрупкий. Когда его распаковал уже была отломана резьба на одном из креплений вентилятора к передней панели и одна из защелок крепления прозрачной пластиковой передней панели и еще несколько защелок отломал я когда ее снимал, хотя делал это очень аккуратно, пластик очень хрупкий, к слову если ее не снять, то 3 передних вентилятора работать не будут, им просто неоткуда брать воздух, прозрачная панель находится вплотную к ним, а без панели корпус спереди не красивый. Так-же на многих отверстиях для болтов не была нарезана резьба, а частности на тех куда винтом прикручивается видеокарта, пришлось применить силу чтоб самим винтом продавить резьбу. На некоторых отверстиях для стоек материнской платы тоже не было резьбы. Кстати стоек в наборе всего 6, так что если надо больше придется покупать отдельно. В комплекте нет никакой инструкции, это не критично, но все же могли бы положить хотя бы минимальный мануал. Из того что понравилось это кабель-менеджмент, провода укладывать очень удобно, сзади есть полно для них места.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
28 августа 2020
imgimgimgimgimg

На сайті вказана неточна інформація, "Максимальна висота процесорного кулера 18 см". Звичайна АТХ плата, на якій встановлено Кулер be quiet! Shadow Rock 3 висотою 163 мм. Довелось зняти верхню накладну пластину на башті, інакше стінка просто починала давити на башту кулера. При розпаковці в магазині було виявлено, що рамка usb 2.0, зверху на корпусі, зігнуто. Вдома, при встановлені материнської плати, попередньо зняв задній вентилятор, для зручності, так гвинти легко прокручувались у отворах в корпусі вентилятора, тобто вже були зірвані. Вентиляторам на передній поверхні, а вони до неї прикручуються щільно, немає звідки брати повітря, тому продування системника слабке, потрібно думати як припідняти їх, але навряд чи потім ця панель буде нормально прилягати до основного корпусу. Вдруге я такий корпус не придбав би, повертати - немає часу везти його в сервісний центр. Виробникові потрібно уважніше ставитись до функціоналу і якості виробів, які вони пропонують у продаж.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
31 августа 2020

Перепрошуємо за незручності! Інформацію щодо сумісних процесорних кулерів буде оновлено найближчим часом.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
04 мая 2020
imgimgimgimgimg

Поместит в себя ВИДЕОКАРТА GIGABYTE RADEON RX 570 4096MB GAMING?

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
09 мая 2020

Ярослав, по габаритам подходит - в данный корпус можно поставить видеокарту длиной до 390 мм, Ваша же 232 мм, судя по спецификации.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
21 марта 2020
imgimgimgimgimg

В корпус влезет материнская плата LX-ATX
(32.5cm x 24.4cm) ???

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
01 мая 2020

К сожалению, не поместится.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
23 января 2020
imgimgimgimgimg

Топ за свои деньги.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(1)
23 января 2020

Упс=) (там 5 звёзд должно быть)

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
07 июля 2019
imgimgimgimgimg

Добрый день, кулер на корпус с красной подсветкой в комплекте?)

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
11 июля 2019

Здравствуйте, Константин! Да, в данной модели кулер именно с красной подсветкой.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
27 ноября 2018
imgimgimgimgimg

Купил данный корпус для e-atx материнской платы, что хочется сказать, в принципе подошёл, единственное что пришлось просверлить 3 дополнительных отверстия для крепления (но это скорее связано с тем что у меня серверная нода, а не общепринятый e-atx формафактор) и пришлось поднять материнскую плату на 4 мм, так как крепление 2го процессора цеплялись за части корпуса. Думаю что для просто больших материнских плат, а не серверных, этот корпус будет хорошо подходить, в общем корпус очень не плохой, не такой уж и хрупкий как пишут выше.
Последнее что хочу добавить, в корпусе 2х3.5" и 3х2.5" отсеков, почему то произвожитель про один отсек забыл, что бы не ломали голову где он - он там же где карманы для 3.5" жёстких дисков, сверху 4 отверстия для крепления ssd, а остальные 2 крепятся с обратной стороны стенки для материнской платы.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
22 декабря 2018

Здравствуйте, Тарас! Производитель указал все предусмотренные отсеки, если Вам удалось найти дополнительное место - можем только позавидовать Вашей находчивости :) Спасибо за отзыв и за выбор нашей сети магазинов!

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
02 июня 2018
imgimgimgimgimg

Корпус красивый, но очень хрупкий. Когда его распаковал уже была отломана резьба на одном из креплений вентилятора к передней панели и одна из защелок крепления прозрачной пластиковой передней панели и еще несколько защелок отломал я когда ее снимал, хотя делал это очень аккуратно, пластик очень хрупкий, к слову если ее не снять, то 3 передних вентилятора работать не будут, им просто неоткуда брать воздух, прозрачная панель находится вплотную к ним, а без панели корпус спереди не красивый. Так-же на многих отверстиях для болтов не была нарезана резьба, а частности на тех куда винтом прикручивается видеокарта, пришлось применить силу чтоб самим винтом продавить резьбу. На некоторых отверстиях для стоек материнской платы тоже не было резьбы. Кстати стоек в наборе всего 6, так что если надо больше придется покупать отдельно. В комплекте нет никакой инструкции, это не критично, но все же могли бы положить хотя бы минимальный мануал. Из того что понравилось это кабель-менеджмент, провода укладывать очень удобно, сзади есть полно для них места.

Был ли полезен вам этот отзыв?
()
(0)
Корпус Vinga Gnoll
Корпус Vinga Gnoll изображение 2
Корпус Vinga Gnoll изображение 3
Корпус Vinga Gnoll изображение 4
Корпус Vinga Gnoll изображение 5
Корпус Vinga Gnoll изображение 6
Корпус Vinga Gnoll изображение 7
Корпус Vinga Gnoll изображение 8
Корпус Vinga Gnoll изображение 9
Корпус Vinga Gnoll изображение 10
Корпус Vinga Gnoll изображение 11
Корпус Vinga Gnoll изображение 12
890 грн

Характеристики

Купить в кредит

Корпус Vinga Gnoll
Корпус Vinga Gnoll U0269133
Код товара: U0269133
Цена за единицу:
890 грн
Кредитный ассистент:
Ежемесячный платеж:
i Ежемесячный платеж, рассчитанный на сайте, может отличаться от предложения банка и несет исключительно информационный характер.

Вы можете обратиться за помощью в службу поддержки для оформления кредита. Просто укажите желаемый срок кредита, и система укажет ориентировочный размер ежемесячного платежа.

Нажмите «Отправить», и наша служба поддержки свяжется с вами для предоставления детальной консультации об условиях и деталях кредитования.

Нажав ниже «Подробнее о кредитах», Вы сможете подробно ознакомиться с банками и срокам кредитования, и самостоятельно выбрать для себя банк и период кредитования.

Умные кредиты: Простые кредиты:

Банк
Срок кредита
Первый взнос
Платеж
Выбрать

Доставка Ваш город

Населенный пункт не найден.
Проверьте написание, или введите ближайший к вам
Выберите ближайший к вам магазин Brain:
Выберите перевозчика:
  • Доставка:

    Стоимость доставки курьером по г. Киев составляет 35 грн, при заказе от 250 грн - бесплатно!

  • Доставка осуществляется в выбранное Вами время с 10:00 до 22:00 до подъезда.

  • Ваш заказ доставят в тот же день при условии его оформления до 12:00 и наличии товара на складе.

890 грн
Купить

Перейти к:

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о новостях и распродажах первыми!

Напомнить пароль

Укажите свой E-mail или телефон, на него будет отправлено письмо с кодом восстановления пароля.

Добро пожаловать

Войти